Dışişleri Bakanı Çavuşoğl: "Bizim Derdimiz Teröristlerdir, Terör Örgütleriyledir"

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Cenazesi İçin Hazırlık Yapılan Yaşlı Adam, Ayağa Kalkıp Yürümeye Başladı

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak