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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu (1)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu (1)

Dolmabahçe Sarayı, Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:50 Kaynak: AA
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