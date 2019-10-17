Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "120 saatlik bir ara verme var. Ne için teröristlerin çıkması için bunu...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '120 saatlik bir ara verme var. Ne için teröristlerin çıkması için bunu...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "120 saatlik bir ara verme var. Ne için teröristlerin çıkması için bunu...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "120 saatlik bir ara verme var. Ne için teröristlerin çıkması için bunu da ABD yapacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "120 saatlik bir ara verme var. Ne için teröristlerin çıkması için bunu da ABD yapacak. 120 saatlik süreden sonra teröristler buradan tamamen temizlenirse biz de harekatı durduracağız. Bu aşamaya geldiğimiz zamanda mevcut yaptırımlar kaldırılacak"

"Sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, ellerindeki silahlar ve tüm mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi hepsi var"

"ABD'nin başkanlık kararıyla bir yaptırımı oldu. Sınırlı bir şekilde. Hiçbir bakanımızın ABD'de bir mal varlığı yok. Yani fiili bir dayanağı yok"

" Rusya'nın girip girmemesi ABD'nin garantisinde olan bir şey değil. Biz Rusya ile anlaşmalarda gerekli konuşmaları yapıyoruz. Zaten salı günü Soçi'ye gitmemizin sebebi de bu. Pence'in dediği artık Ruslar ile görüşürsünüz. Biz çıkıyoruz dediler"

"Putin, Suriye'de önümüzdeki süreçte atılacak adımları görüşmek üzere Cumhurbaşkanımızı Soçi'ye davet etti"

ANKARADışişleri Bakanı ABD Heyetiyle yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 120 saatlik bir ara verme var. Ne için teröristlerin çıkması için bunu...

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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