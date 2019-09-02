Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.