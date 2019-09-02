Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu
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Panelden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:09 Kaynak: AA
Panelden görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.
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