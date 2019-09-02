Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu

8 saat önce

Panelden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Panelden görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:09 Kaynak: AA
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