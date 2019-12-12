Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani'yle biraraya gelmesi, Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından düzenlenen "bölgesel güvenlik düzeni" temalı öğle yemeğine katılması ve yabancı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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