Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani'yle biraraya gelmesi, Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından düzenlenen "bölgesel güvenlik düzeni" temalı öğle yemeğine katılması ve yabancı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
(İHA)
Son Dakika İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Dikkat çeken iki Türkiye detayı Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden