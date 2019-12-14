Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun forum kapsamında Serrac ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu, " Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Libya, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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