Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5 yılda da 2.5 milyon yol kat ettik."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5 yılda da 2.5 milyon yol kat ettik." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
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