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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5 yılda da 2.5 milyon yol kat ettik."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5 yılda da 2.5 milyon yol kat ettik." - ANKARA
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