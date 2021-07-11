Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde soykırım kurbanlarını andı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin kara lekesi Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde, bu zulümde şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajla birlikte paylaştığı görselde ise "Srebrenitsa Soykırımı, unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Bosna Hersek'te Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.