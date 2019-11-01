Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
Son Dakika Genel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştuİSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu

İSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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