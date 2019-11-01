Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştuİSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
İSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.
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