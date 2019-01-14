Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "30 Km Gibi Bir Güvenli Bölge Fikri ABD'nin Değil Cumhurbaşkanımızın...
1 saat önce
IHAAW123704-SIY/14-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "30 km gibi bir güvenli bölge fikri ABD'nin değil Cumhurbaşkanımızın fikridir.
IHAAW123704-SIY/14-01-2019
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "30 km gibi bir güvenli bölge fikri ABD
'nin değil Cumhurbaşkanımızın fikridir." 14.01.2019 12: 37: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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