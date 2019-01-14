Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "30 Km Gibi Bir Güvenli Bölge Fikri ABD'nin Değil Cumhurbaşkanımızın...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "30 Km Gibi Bir Güvenli Bölge Fikri ABD'nin Değil Cumhurbaşkanımızın...

1 saat önce

IHAAW123704-SIY/14-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "30 km gibi bir güvenli bölge fikri ABD'nin değil Cumhurbaşkanımızın fikridir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
IHAAW123704-SIY/14-01-2019

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "30 km gibi bir güvenli bölge fikri ABD'nin değil Cumhurbaşkanımızın fikridir." 14.01.2019 12: 37: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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