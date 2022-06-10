Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı

10.06.2022 23:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen "4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu"nun gala yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen "4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu"nun gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ve Çavuşoğlu'nun da konuşma yaptığı forum, basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Prag'daki Asya-Avrupa Siyasi Forumu etkinliğinde, Türkiye'nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, yarın da Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu'nun Çek mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı - Son Dakika

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