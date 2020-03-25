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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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