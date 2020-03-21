Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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