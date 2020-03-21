Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye 'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun 'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak

Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı