Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 04:11:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]