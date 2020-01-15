Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz"

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İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

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