Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil,... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil,...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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