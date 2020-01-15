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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil,...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz"
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