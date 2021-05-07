Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nden (AB) göç, vize serbestisi ve terörizmle mücadele alanlarında somut adımlar beklediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'la görüştük. AB'yle olumlu gündemin sürdürülmesine önem veriyoruz. Göç, vize serbestisi ve terörizmle mücadele alanlarında somut adımlar bekliyoruz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'AB'den somut adımlar bekliyoruz' - Son Dakika