Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopoulos ile bir araya...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara... Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile memleketine döndü, 10 milyon euroluk yatırım yaptı Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak