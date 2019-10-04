Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopoulos ile bir araya...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopoulos ile bir araya...

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopoulos ile bir araya...

Christophe Castaner, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:47 Kaynak: AA
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