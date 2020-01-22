Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB güçlü olmak istiyorsa demokrasi gibi öz değerlerine dönmeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB güçlü olmak istiyorsa demokrasi gibi öz değerlerine dönmeli - Son Dakika Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB güçlü olmak istiyorsa demokrasi gibi öz değerlerine dönmeli

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumdaki Avrupa Birliğinin (AB) dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmesi ve tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkmalı dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB güçlü olmak istiyorsa demokrasi gibi öz değerlerine dönmeli, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumdaki Avrupa Birliğinin (AB) dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmesi ve tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkması gerektiğini kaydetti.


Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Küresel Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Yükselen Avrupa" başlıklı toplantıya katıldı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:03 
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