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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde...
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı"
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı"
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