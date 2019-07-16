Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ile görüştü
3 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Üsküp
'te AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Bujar Osmani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya
ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Üsküp'te AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile bir araya geldi. - ÜSKÜP
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