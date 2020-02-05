Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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