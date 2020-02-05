Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması gerekiyor" dedi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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