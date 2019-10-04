Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor"
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor"
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