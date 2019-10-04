Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini...
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki gencin intiharı sonrası siber güvenlik uzmanı demircan'dan 'mavi balina'...
iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı Rumlardan Türkiye'ye küstah çıkış! Yavuz sondaj gemisinde çalışanları tutuklamakla tehdit ettiler Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]