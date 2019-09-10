Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır"
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır"
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