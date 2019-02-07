Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Bilerek veya Bilmeyerek Kürtlerle Ypg'lileri Bir Tutuyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Bilerek veya Bilmeyerek Kürtlerle Ypg'lileri Bir Tutuyor"

54 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı temaslar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı temaslar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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