Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Bilerek veya Bilmeyerek Kürtlerle Ypg'lileri Bir Tutuyor"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı temaslar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:54 Kaynak: AA
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