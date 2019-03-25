Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı"
50 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri
'ni İsrail
toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu
'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:55 Kaynak: İHA
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