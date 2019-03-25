Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı"

50 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerine yer verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:55 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Golan Tepeleri, İsrail, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]