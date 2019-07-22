Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız" Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:29 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer