Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı...
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız"
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:29:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]