Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Çekilse de Çekilmese de Türkiye Ulusal Güvenliği İçin Harekat...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Çekilse de Çekilmese de Türkiye Ulusal Güvenliği İçin Harekat...

58 dakika önce

IHAAW112724-SIY/10-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar." 10.01.2019 11: 27: 24 TSI NNNN.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
IHAAW112724-SIY/10-01-2019

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar." 10.01.2019 11: 27: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı

Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:31:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Çekilse de Çekilmese de Türkiye Ulusal Güvenliği İçin Harekat...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]