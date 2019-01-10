Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Çekilse de Çekilmese de Türkiye Ulusal Güvenliği İçin Harekat...
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IHAAW112724-SIY/10-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD çekilse de çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar." 10.01.2019 11: 27: 24 TSI NNNN.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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