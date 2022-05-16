Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de çeşitli görüşmelere ve toplantılara katılacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de çeşitli görüşmelere ve toplantılara katılacak

16.05.2022 23:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de çeşitli görüşmelere ve toplantılara katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler'de (BM) düzenlenecek toplantılar ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirecekleri Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşme için 16-19 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler'de (BM) düzenlenecek toplantılar ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirecekleri Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşme için 16-19 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyaret kapsamında BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılacak.

Çavuşoğlu ayrıca, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 18 Mayıs'ta BM'de düzenlenecek "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" adlı, bakanlar düzeyindeki toplantıya da katılacak.

Bu toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler yapması beklenen Çavuşoğlu, Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu, New York'ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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