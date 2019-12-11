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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir." - ANKARA
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