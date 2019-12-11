Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İncirlik, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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