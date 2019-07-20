Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile F-35, S-400 ve Suriye konularını...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile F-35, S-400 ve Suriye konularını görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile F-35, S-400 ve Suriye
konularını görüştü.
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