Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

35 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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