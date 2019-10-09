Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
35 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. - ANKARA
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