Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

21 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması ÇAvuşoğlu-Pompeo görüşmesinden görüntü BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması

ÇAvuşoğlu-Pompeo görüşmesinden görüntü BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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