Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması

ÇAvuşoğlu-Pompeo görüşmesinden görüntü BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.