Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
21 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması ÇAvuşoğlu-Pompeo görüşmesinden görüntü BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması
ÇAvuşoğlu-Pompeo görüşmesinden görüntü BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
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