Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç
yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"
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