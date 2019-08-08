Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD ile güvenli bölge) Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"
Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:36 Kaynak: AA
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