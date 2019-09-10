Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile işbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz."
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile işbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz."

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile işbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile işbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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