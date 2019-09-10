Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile işbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz."
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile işbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz."
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile işbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz." - ANKARA
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