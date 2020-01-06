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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD- İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz"
Son Dakika ABD-İran ara bulucusu Japonya Başbakanı Abe'den ilk açıklama ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı İran Dışişleri Bakanı Zarif, Süleymani'nin cenazesinden fotoğraf paylaşıp Trump'a gönderme yaptı Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı