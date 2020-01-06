Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD-İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD- İran arasındaki) Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz"

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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