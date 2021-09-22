? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında 'Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD'yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.