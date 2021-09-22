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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

22.09.2021 01:11
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü, System.String[]

Son dakika haberleri: ? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüBakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında 'Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik.

? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında 'Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD'yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Kafkasya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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