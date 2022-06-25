Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna 'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü - Son Dakika

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