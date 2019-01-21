Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

25 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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