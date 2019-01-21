Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü
25 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD'nin Suriye
'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:32 Kaynak: AA
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