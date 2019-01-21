Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü
14 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin Suriye
'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konuların ele alındığı belirtildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:40 Kaynak: İHA
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