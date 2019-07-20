Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
49 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye
'ye ilişkin Münbiç
, İdlib
ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.
Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı