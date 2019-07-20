Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

49 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye'ye ilişkin Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 15:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]