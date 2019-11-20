Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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