Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 19:52
Kaynak: AA
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