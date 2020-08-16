Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 19:52

Kaynak: AA

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