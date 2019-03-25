Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydığını, Bu Kararın,...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin bir kez daha uluslararası hukuku yok saydığını, bu kararın, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacağını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:35 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı
Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki
Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz
İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor