Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen...

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"

Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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