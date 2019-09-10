Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen...
43 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu) Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı