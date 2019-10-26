Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması...

12 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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