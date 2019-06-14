Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran
yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz."
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