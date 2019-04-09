Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Abd'nin İran Devrim Muhafızlarını Terör Örgütü İlan Etmesi) Bu Tür...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi) Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar"
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:55 Kaynak: AA
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