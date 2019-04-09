Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Abd'nin İran Devrim Muhafızlarını Terör Örgütü İlan Etmesi) Bu Tür...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Abd'nin İran Devrim Muhafızlarını Terör Örgütü İlan Etmesi) Bu Tür...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi) Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi) Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar"
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:55 Kaynak: AA
İran, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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