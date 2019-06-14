Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Kudüs konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Kudüs konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını görmedik.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Kudüs
konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını görmedik. ABD taraf tutuyor"
HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır
Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu
Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar