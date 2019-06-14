Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:14 Kaynak: AA
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