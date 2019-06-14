Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:14 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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