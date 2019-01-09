Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Abd'nin Suriye'den Çekilme Kararı) "Görüyoruz Ki ABD'nin Bu Kararından...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) "Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba sarf eden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) "Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba sarf eden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz"

-"ABD'nin mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı. Burada, çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz"

-"Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz"

-(Fırat'ın doğusuna operasyon) "Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz"

-"İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz"

-"Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir. Bugüne kadar İdlib Mutabakatı'nın uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz"

-(Rusya'da üçlü zirve) "Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak"

-"Kıbrıs etrafında sondaja biz de başlıyoruz. Bölgenin istikrarı bizim için önemli, takip ediyoruz. KKTC hakları garanti altına alınmalı"

-"AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme adımı atıyoruz. AP seçimleri birliğin geleceği için önemli.Avrupa kurumlarında ideoloji daha ağır basıyor"

-(Balkanlar'daki gerginlik) "Gerginlik bölgenin istikrarını etkiliyor. Makedonya halkının aldığı kararın arkasındayız. Bölgeye daha fazla önem vermeliyiz"



ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikası'ndaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oğlunun Şüphesi, Talihsiz Kadının Cinayete Kurban Gittiğini Ortaya Çıkardı

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar

Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı

Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü